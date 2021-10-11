شؤون فلسطينية

البرغوثي: قرار شركة (نايكي) وقف التعامل مع إسرائيل يؤكد وسمها بـ "الأبرتهايد"

البرغوثي: قرار شركة (نايكي) وقف التعامل مع إسرائيل يؤكد وسمها بـ "الأبرتهايد"
مصطفى البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن قرار شركة (نايكي) الشهيرة وقف بيع منتجاتها داخل متاجر الاحتلال الإسرائيلي يمثل تأكيدا لتعمق القناعة الدولية بأن المنظومة الإسرائيلية هي منظومة أبرتهايد وتمييز عنصري. 

وأشاد البرغوثي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بجهود حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، ونشاط المجتمع المدني الفلسطيني في كشف وتعرية الاحتلال ونظام التمييز العنصري الذي أنشأه.

وأكد أن المنظومة الإسرائيلية لا تعبأ ببيانات الإدانة ولكنها تتأثر بعمق ووضوح من حملات المقاطعة وفرض العقوبات.

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