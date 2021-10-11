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لبنان.. ميقاتي يبحث مع وزير الطاقة أزمة انقطاع الكهرباء

لبنان.. ميقاتي يبحث مع وزير الطاقة أزمة انقطاع الكهرباء
رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
رام الله - دنيا الوطن
بحث نجيب ميقاتي، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، مع وزير الطاقة وليد فياض، خلال اجتماعه تراسه، قضية الكهرباء والانقطاع الدائم للتيار وانخفاض مستوى التغذية الكهربائية في البلاد.

وحضر اللقاء حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، كمال حايك، وفق(روسيا اليوم).

قال وليد فياض: "بحثنا في هذا الاجتماع في السبل اللازمة لتأمين مستلزمات كهرباء لبنان لحفظ الحد الأدنى من انتاج الطاقة التي تحتاجها لثبات الشبكة وتشغيل المرافق العامة الأساسية وسنتابع الحديث في هذا الاطار"

وعن حيثيات اشتعال النيران في خزان للبنزين بمنشآت الزهراني النفطية، أوضح وزير الطاقة قائلا: "هذا خزان للبنزين تابع للجيش موجود في المنشآت ويحوي كمية معينة من المحروقات، ولقد تم تطويق الحريق وطلبت أن يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة اصل المشكل لتفاديها في المستقبل".

وفي سياق متصل، أوفد ميقاتي وزير الطاقة بعد انتهاء الاجتماع إلى منشآت الزهراني، لمعاينة الوضع بعد الحريق الذي اندلع فيها صباح اليوم والاطلاع على الملابسات.

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