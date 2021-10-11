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شؤون فلسطينية

إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال المشاركين بيوم تطوعي في سلفيت

إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال المشاركين بيوم تطوعي في سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، واعتقل ثلاثة آخرون، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المشاركين في يوم تطوعي لقطف ثمار الزيتون، في سلفيت.

وقالت مراسلتنا إن قوات الاحتلال، اطلقت وابلا من قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في يوم تطوعي نظمته فصائل العمل الوطني، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبلدية سلفيت، ومنعتهم من الوصول إلى الأراضي في منطقة " الرأس" المهددة بالاستيلاء عليها، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، كما اعتقل ثلاثة شبان من المكان، بعد ان اعتدي عليهم بالضرب.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف لـ"وفا": إن قوات الاحتلال منعتنا من الوصول إلى الأراضي في منطقة "الرأس" ومساعدة المزارعين في قطف ثمار الزيتون.

وأضاف: الآن ينضم إلينا عدد أكبر من المتطوعين، وسنبقى صامدين على هذه الأرض وندعم المزارعين ولن نتركهم وحدهم.

وذكر عساف أن هذه الفعالية تأتي في إطار الحملة الوطنية والشعبية لدعم صمود المزارعين "فزعة"، التي تنظمها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ونشطاء من اللجان الشعبية، واللجنة التنسيقية، بالشراكة مع عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية والشعبية والنشطاء في لجان المقاومة الشعبية، ومجموعات شبابية فاعلة، والتي انطلقت يوم أمس من بلدة بيتا، جنوب نابلس.

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