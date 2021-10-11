الأردن: نشر قائمة التعديل الرابع على حكومة الخصاونة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أنهى اللمسات الأخيرة على التعديل الحكومي المرتقب إعلانه رسمياً اليوم.ووفقاً لما ذكره موقع (عمون)، فإن التعديل المرتقب شمل 9 حقائب وهي:- خيري عمرو وزيرا للاستثمار- يوسف الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة خلفا لمها علي- صالح الخرابشة وزيرا للطاقة خلفا لهالة زواتي- نايف استيتية وزيرا للعمل خلفا ليوسف الشمالي- هيفاء النجار وزيرة للثقافة خلفا لعلي العايد- وفاء بني مصطفى وزيرة دولة للشؤون القانونية خلفا لمحمود الخرابشة- فيصل الشبول وزير دولة لشؤون الاعلام خلفا لصخر دودين- وجيه عويس وزيرا للتربية والتعليم- معاوية الردايدة وزيرا للبيئة خلفا لنبيل مصاروة