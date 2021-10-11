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الأردن: نشر قائمة التعديل الرابع على حكومة الخصاونة

الأردن: نشر قائمة التعديل الرابع على حكومة الخصاونة
الحكومة الأردنية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أنهى اللمسات الأخيرة على التعديل الحكومي المرتقب إعلانه رسمياً اليوم.

ووفقاً لما ذكره موقع (عمون)، فإن التعديل المرتقب شمل 9 حقائب وهي:

- خيري عمرو وزيرا للاستثمار

- يوسف الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة خلفا لمها علي

- صالح الخرابشة وزيرا للطاقة خلفا لهالة زواتي

- نايف استيتية وزيرا للعمل خلفا ليوسف الشمالي

- هيفاء النجار وزيرة للثقافة خلفا لعلي العايد

- وفاء بني مصطفى وزيرة دولة للشؤون القانونية خلفا لمحمود الخرابشة

- فيصل الشبول وزير دولة لشؤون الاعلام خلفا لصخر دودين

- وجيه عويس وزيرا للتربية والتعليم

- معاوية الردايدة وزيرا للبيئة خلفا لنبيل مصاروة

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