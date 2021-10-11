مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

رام الله - دنيا الوطناقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد "الأقصى" المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات الأقصى، ونفذت جولات استفزازية فيه.وكانت ما تسمى "محكمة الصلح" الإسرائيلية قد أصدرت قرارا في السادس من الشهر الجاري، يمنح المستوطنين حقا في أداء "صلوات صامتة" في باحات المسجد الأقصى، إلا أن محكمة الاحتلال "المركزية" في القدس، ألغت القرار، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.ولاقى القرار الإسرائيلي منح المستوطنين الحق في أداء "صلوات صامتة" في المسجد الأقصى، غضبا فلسطينيا، وردود فعل عربية ودولية رافضة.وتتم اقتحامات المستوطنين للأقصى على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى بحماية من قوات الاحتلال، ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.