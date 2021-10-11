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مصر: العمل على تطعيم 70% من المصريين قبل نهاية العام الحالي

مصر: العمل على تطعيم 70% من المصريين قبل نهاية العام الحالي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤول في وزارة الصحة المصرية، أن مع نهاية عام 2021 ستصل نسبة المطعمين بلقاحات (كوفيد-19) إلى 70% من المجتمع المصري.

وقال أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، التابع لوزارة الصحة المصري: " بأنه وفقا لتوجيهات رئاسية سيتم مع نهاية عام 2021 تطعيم 70% من المجتمع المصري".

وأضاف حداد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية (القاهرة والناس) أن المنظومة الصحية لديها 15 مليون جرعة من لقاح (سينوفاك) في انتظار الإفراج عنها للبدء في تطعيم المواطنين.

ولفت المسؤول الصحي إلى أنه خلال شهرين سيتم تطعيم سن الــ17 عامًا ثم يليه أصحاب الـ16 عاما مع النزول بالسن تدرجيًا مع توافر التطعيمات.

وذكر الحداد : "أن وزارة الصحة أعلنت ذلك منذ شهر تقريبا أنه مع الافراج عن كل لقاحات فيروس كورونا من المخازن سيتم تطعيم تلك الفئات العمرية".


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