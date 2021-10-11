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شؤون فلسطينية

"الشؤون المدنية": الموافقة على الدفعة الأولى من لم شمل العائلات

"الشؤون المدنية": الموافقة على الدفعة الأولى من لم شمل العائلات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة الشؤون المدينة، اليوم الاثنين، وصول الدفعة الأولى من ملف "لم الشمل" بواقع  442 ملفاً، تم الموافقة عليها في المحافظات الشمالية والجنوبية.

جاء ذلك في بيان لرئيس الهيئة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

متابعة لما أعلنا عنه بتاريخ 30/8/2021 حول التفاهمات التي تمت بيننا وبين الجانب الإسرlئيلي والتي بموجبها أعيد العمل بملفات جمع الشمل بعد انقطاع دام لما يزيد عن 12 عاما.

فإننا نعلن اليوم عن استقبال الدفعة الأولى من الموافقات على هذه الملفات والتي شملت أبناء المواطنين الذين تجاوزا سن الـ16 عام ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم وعددهم 442 موافقة تشمل المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية.

كما اننا مستمرون في المتابعة من أجل انجاز وفي أقرب وقت باقي الأسماء التي أرسلت في الكشوفات للجانب الإسرlئيلي والتي تشمل جمع شمل العائلات وتغيير العنوان.

بناء على ذلك ، أعلن ان الهيئة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها في المحافظات الجنوبية والشمالية ستكون مفتوحة اعتبارا من اليوم لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها أعلاه.

أعيد واحث المواطنين الذين لم يقوموا للان بتحديث بياناتهم على سرعة انجاز ما هو مطلوب منهم من تقديم طلبات أو تحديث بياناتهم.

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