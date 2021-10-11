العراق: نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة بلغت 41%

ويتنافس في هذه الانتخابات أكثر من ثلاثة آلاف و200 مرشح يمثلون 21 تحالفًا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ329 مقعدًا في البرلمان، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).



وحسب أرقام مفوضية الانتخابات، فإن 24.9 مليون عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات من أصل نحو 40 مليون نسمة، حيث صوّت أكثر من 800 ألف عراقي في الاقتراع الخاص الجمعة.



وذكرت المفوضية أن"عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو عشرة ملايين مصوت"، مشيرةً إلى أن عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغ (16)، أما التصويت العام فبلغ عدد الشكاوى (58).



ووفق إعلان سابق من المفوضية، فمن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات في وقت لاحق من اليوم الاثنين.





رام الله - دنيا الوطنأفادت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، بأن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العامة المبكرة التي أجريت أمس الأحد بلغت 41%.