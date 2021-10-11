العراق يعلن إلقاء القبض على نائب زعيم تنظيم الدولة



ونشر مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقي، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر)، يعلن فيها القبض على سامي جاسم، نائب زعيم التنظيم السابق ومسؤول التمويل في التنظيم.



​وقال الكاظمي في تغريدته: " إن في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود".



وتابع: "تم إلقاء القبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي، بوركت سواعد الأوفياء، عاش العراق".





ألقت القوات الأمنية العراقية، أمس الأحد، القبض على سامي جاسم، نائب زعيم تنظيم الدولة الاسلامية السابق.