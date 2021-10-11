مصر: الحل السياسي هو السبيل الأمثل للأزمة اليمنية

رام الله - دنيا الوطنأكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصرية، على موقف مصر بأن الحل السياسي هو السبيل الأمثل للأزمة اليمنية، مشدداً على رفض القاهرة لمحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.وبحث مدبولي ونظيره اليمني معين عبد الملك، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات موسعة، بمقر مجلس الوزراء المصري، لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وحضر الاجتماع عدد من الوزراء، والمسؤولين من الجانبين، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك).وقال مدبولي: "إن مصر تؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الأمثل للأزمة اليمنية، وأنها محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة".وأضاف مدبولي على أن بلاده ترفض محاولات المساس بحرية وأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب، وتؤكد ضرورة عدم المساس بهذا الشريان الملاحي الحيوي الذي يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.وأشار رئيس الوزراء إلى حرص مصر على تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في عملية تأمين الملاحة عبر مضيق باب المندب.وفي السياق، نوه مدبولي إلى خطورة تداعيات الخزان النفطي العائم (صافر)، الذي يشهد تسريبات نفطية على مدار الأعوام الستة الماضية بشكل يهدد البيئة والملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.كما وأكد رئيس الحكومة المصرية على ضرورة حشد الجهود لمواجهة هذه الكارثة البيئية، لافتا إلى استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم في هذا الشأن.