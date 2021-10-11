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إكسبو دبي: المغرب يطلق علامة جديدة للاستثمار والتصدير

إكسبو دبي: المغرب يطلق علامة جديدة للاستثمار والتصدير
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المغرب عن علامته الخاصة بالاستثمار والتصدير المغرب الآن (Morocco Now) بشكل رسمي، أمس الأحد، وذلك في إطار مشاركته في (إكسبو 2020) المقام حالياً بمدينة دبي الإماراتية.

وجاء ذلك خلال ندوة صحافية نظمت في الجناح المغربي بمعرض دبي بحضور عماد مرقاد الرئيس المدير العام للشركة المغربية للهندسة الصناعية، ويوسف الباري المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).

ويهدف المغرب من خلال هذه العلامة الجديدة إلى تزويد المستثمرين بمنصة جديدة للاستثمار تتسم بالتنافسية وخالية من الكربون، وإبراز مكانة المملكة كمنصة صناعية وتصديرية من الدرجة الأولى من أجل جلب أكثر للاستثمارات الخارجية.

وقال الجناح الملكي في بيان صحفي: "حظيت المملكة في 20 عاماً الماضية بتوجيهات ملكية ببنيات تحتية من المستوى العالي في مجالي التجارة والنقل، وهو ما مكنها من الانخراط في ركب الإقلاع الصناعي".

وذكر المسؤولين المغاربة خلال الندوة: "أن ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة الأولى في مجال الربط البحري على المستوى الإفريقي، وضفة البحر الأبيض المتوسط المرتبة العشرين عالمياً".

وأشار الجناح المغربي إلى أن المغرب يعرض خارطة طريق واضحة تخص تنميتها للسنوات القادمة بفضل النموذج التنموي الجديدة، إضافة إلى تعيين حكومة جديدة داعمة للأعمال لمواصلة الدينامية الاقتصادية والصناعية.

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