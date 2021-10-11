قطاع غزة يسجل ارتفاعًا حادًا في أعداد وفيات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 3050 فحصًا مخبريًا خلال ال24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 756 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 1782 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 177224 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 13329حالة، وإجمالي المتعافين 162424حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1471 وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 280 حالة، من بينها 186 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 457790 شخ.