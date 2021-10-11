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الرئيس الجزائري: عودة سفيرنا لباريس مشروطة باحترامها الكامل للجزائر

الرئيس الجزائري: عودة سفيرنا لباريس مشروطة باحترامها الكامل للجزائر
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن عودة سفير بلاده لدى فرنسا إلى باريس، مشروط بالاحترام الكامل للدولة الجزائرية.

جاءت تصريحات تبون خلال لقاء مع وسائل الإعلام المحلية، مساء أمس الأحد، حيث قال: "إن التاريخ لا يمكن تزييفه وأن العلاقات مع فرنسا هي مسؤولية شعب وتاريخ"، مشددًا أنه "على فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانت مستعمرة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

يذكر أن الجزائر قد استدعت الأسبوع الماضي سفيرها بباريس للتشاور على خلفية تصريحات غير مفندة للرئيس الفرنسي مست تاريخ و مؤسسات البلاد، معربة عن رفضها "القاطع للتدخل غير المقبول في شؤونها الداخلية".

في سياق مختلف، أكد تبون أن الجزائر لن تستضيف قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها.

وقال: "إن التعاون العسكري مع أمريكا، سيتواصل فلهم حق التحليق في أجوائنا دون إشكال، لكن لن تكون هناك قواعد عسكرية في الجزائر".

وأضاف الرئيس الجزائري "لسنا أعداء الولايات المتحدة الأمريكية، فنحن بالنسبة لهم بلد يصنع الاستقرار في المنطقة".

على جانب آخر، شدد عبد المجيد تبون على أن الجزائر لا تقبل أي وساطة مع المغرب، رافضًا إدراجها في المؤتمر الوزاري لجامعة الدول العربية

وصرح الرئيس الجزائري بأن بلاده لم تعد بحاجة لتموين إسبانيا بالغاز عبر المغرب وستضمن تموينها عبر الخط الجزائري الجديد أو البواخر.

وأشار تبون إلى أن الجزائر لم تتخذ بعد قرارًا بعدم تجديد العقد مع المغرب بخصوص تموين إسبانيا الذي ينتهي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

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