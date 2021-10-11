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السيسي يناقش التعاون الاقتصادي مع رئيس البرلمان الكوري

السيسي يناقش التعاون الاقتصادي مع رئيس البرلمان الكوري
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بارك بيونغ سوك رئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية "البرلمان"، اليوم الاثنين، في القاهرة، لمناقشة التعاون الاقتصادي المشترك.

وقال السفير بسام راضي والمتحدث باسم الرئاسة المصرية: "إن الجانبين بحثا سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في عدة قطاعات، وسبل استفادة مصر من الخبرات الكورية في الصناعات التكنولوجية".

وأضاف: "إلى جانب توطين صناعة المركبات الكهربائية وما يتعلق بها من صناعات مغذية، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة تداعيات جائحة (كورونا)".

وتابع: "وجرى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، حيث شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات". 

بدوره، أشاد السيسي بدعم مصر الدائم لكافة الآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية.

من جانبه، أشار بارك بيونغ سوك خلال اللقاء، إلى أهمية التعاون المربح للجانبين من خلال التعاون والاستثمار في المجالات المختلفة، داعياً إلى تقديم الدعم لكي تشارك الشركات الكورية الجنوبية في المشاريع المصرية في المجالات الأربعة.

وفي إطار الحديث عن تعاون الجانبين في مجال صناعة الدفاع، أكد بارك أن كوريا الجنوبية تسعى لبناء علاقة تعاونية طويلة الأمد من خلال دعم تدريب المهندسين والخبراء المحليين في مصر.

وحث بارك على تقديم الدعم لكي تشارك شركة كوريا للطاقة المائية والنووية في مشروع بناء محطة الضبعة النووية الذي تقوده روسيا، لافتاً إلى أن كوريا الجنوبية تتمتع بخبرة في التشغيل الآمن لـ (24) مفاعلاً نووياً، وفازت بمشروع محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات وشغلتها بنجاح.

ودعا رئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية إلى إيلاء الاهتمام لكي تتمكن شركة (هيونداي روتيم)، والهيئة القومية للأنفاق المصرية من التوقيع مبكراً على العقد الرئيسي لتوريد القطارات، وتشارك شركة (سامسونغ) للصناعات الثقيلة في مشروع إنشاء حوض بناء السفن بالقرب من قناة السويس.

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