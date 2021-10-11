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السعودية تدين الهجوم على موكب محافظ عدن

السعودية تدين الهجوم على موكب محافظ عدن
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة الهجوم الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية، مشددة على تضامنها ووقوفها مع اليمن واليمنيين.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: "إنها تدين بأشد وأقسى العبارات العمل الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عن ووزير الثروة السمكية اليوم، وأوقع عددا من القتلى  والمصابين

وأضاف الوزارة: "هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر، موجه ليس ضد الحكومة اليمنية فقط، بل وضد الشعب اليمني بكامل أطيافه ومكوناته السياسية".

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما  كانت منذ اليوم الأول، داعيةً كافة الأطراف في هذا البلد إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف، ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستفرار واستعادة دولتهم.

وتقدمت الوزارة السعودية بخالص العزاء والمواسة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وتعرض أحمد حامد لمس محافظ عدن، وسالم السقطري وزير الزراعة والثروة السمكية لمحاولة اغتيال بتفجير سيارة مفخخة في مدينة عدن جنوب اليمن، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، ونجاة المسؤولين.

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