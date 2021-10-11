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الأردن تعلن بدء تشغيل رحلات يومية من عمان إلى دمشق

الأردن تعلن بدء تشغيل رحلات يومية من عمان إلى دمشق
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد رائد حداد، مديرة دائرة النقل بشركة (جت) في المملكة الأردنية الهاشمية، أن الشركة بدأت بتشغيل خط الأردن - سوريا، وذلك بعد فتح البلدين الحدود بينهما.

وقال حداد:  "أنه وبعد فتح المنافذ البرية بين البلدين، عملت الشركة على البدء بتسيير رحلة يومية من عمان إلى دمشق"، وفق مانقل موقع (روسيا اليوم).

وأوضح أن انطلاق الرحلات يكون بشكل يومي من فرع الشركة في منطقة العبدلي فقط، في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي)، بكلفة 11 دينارا للشخص، فيما تكون يبلغ سعر التذكرة الطفل 7 دنانير.

الجدير ذكره، أن وزارة الداخلية الأردنية قد قررت في نهاية الشهر الماضي، إعادة فتح الحدود بين المملكة وسوريا ‏‏(مركز حدود جابر).

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