شاهد: اندلاع حريق هائل قرب منشآت نفطية جنوب لبنان

وقال شاهد من (رويترز): "إن حريقا اندلع في صهريج وقود في منشأة الزهراني للنفط، مضيفا أن رجال الإطفاء يحاولون السيطرة عليه".



وأوضح تلفزيون الجديد اللبناني أن الجيش اللبناني يقوم بإخلاء المنطقة وسط مخاوف من انتشار الحريق واحتمال تسببه في انفجار.







وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام نبأ الحريق مشيرة إلى أنه اندلع في أحد الخزانات بمنشآت الزهراني.



غير أن الوكالة لم تعرف بعد سبب الحريق الذي نشب بأحد الخزانات التي تحتوي على مادة البنزين، بحسب ما أفادت على موقعها على الإنترنت. وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام نبأ الحريق مشيرة إلى أنه اندلع في أحد الخزانات بمنشآت الزهراني.غير أن الوكالة لم تعرف بعد سبب الحريق الذي نشب بأحد الخزانات التي تحتوي على مادة البنزين، بحسب ما أفادت على موقعها على الإنترنت.







من جهتها، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على أوتوستراد الزهراني بالاتجاهين، بسبب اندلاع حريق في المحلة، وتحويل السير إلى الطريق البحرية.



من جهتها، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على أوتوستراد الزهراني بالاتجاهين، بسبب اندلاع حريق في المحلة، وتحويل السير إلى الطريق البحرية.

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، باندلاع حريق كبير قرب منشآت النفط في الزهراني بجنوب لبنان.