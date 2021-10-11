شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يرد على بومبيو: لم نأتِ إلى أرض فلسطين من القمر

حسين الشيخ يرد على بومبيو: لم نأتِ إلى أرض فلسطين من القمر
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، "إن هناك 7 ملايين فلسطيني يعيشون على هذه الأرض، وهُجّر مثلهم منها، لم يأتوا من القمر، ولم يطردوا احدا منها، بل توارثوا الحق عليها أبا عن جد".

جاءت تصريحات الشيخ في تغريدة له عبر موقع (تويتر) ردا على ادعاء وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، بأن "إسرائيل ليست دولة فصل عنصري وليست دولة احتلال".

وكان بومبيو في كلمة ألقاها أمام حشد في مصنع نبيذ "بساغوت" في الضفة الغربية أمس الأحد: "لقد أدركنا أن إسرائيل ليست دولة محتلة، كما أنها ليست دولة فصل عنصري، إنها ديمقراطية جدا ويمكن لكل شخص ممارسة الأديان في جميع العادات والتقاليد الإبراهيمية".

وأضاف بومبيو أن "هذا هو الوطن الشرعي لشعب إسرائيل هنا في الضفة".

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