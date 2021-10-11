شؤون فلسطينية

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الثلاثاء (12 أكتوبر).

وعلى المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) اليوم الإثنين بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

كما عليهم التواجد الساعة 7 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.






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