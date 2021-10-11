حماس: الإعلان عن "وفاء الأحرار" الثانية سيشكل علامة فارقةً بمسيرة المقاومة الباسلة

قال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، إنه إذا كان الـ 11 من أكتوبر/2011 "ذكرى الإعلان عن صفقة وفاء الأحرار الأولى" مثل بوابة العبور نحو الحرية لأكثر من 1025أسيراً وأسيرة من سجون الاحتلال الإسرائيلي، فإن الإعلان عن "وفاء الأحرار" الثانية سيشكل علامة فارقةً في مسيرة المقاومة الباسلة.





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الإعلان عن "وفاء الأحرار" الثانية وسيكون محل فخر واعتزاز شعبنا والأمة كافة بمقاومة فلسطينية حكيمة ومبدعة وقادرة على فرض شروطها.





ويحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى السنوية العاشرة لصفقة التبادل بين حركة حماس وحكومة الاحتلال، تم الإفراج بموجبها عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح الجندي غلعاد شاليط الذي كان أسيراً لدى المقاومة في القطاع منذ عام 2006.

رام الله - دنيا الوطن