شؤون فلسطينية

الطقس: فلسطين تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي الثلاثاء

الطقس: فلسطين تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي الثلاثاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة  تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-19 29-18 26-17 بيت لحم 28-19 29-18 26-17
رام الله والبيرة 27-18 28-17 25-16 طولكرم 29-21 30-20 28-19
نابلس 29-20 30-19 28-18 قلقيلية 29-20 29-21 28-19
جنين 31-21 32-20 30-19 سلفيت 28-19 29-18 26-17
طوباس 32-22 33-21 31-20 روابي 29-20 30-19 28-18
الخليل 27-18 28-17 25-16 غزه 28-22 29-21 27-20
أريحا 36-25 37-24 35-23 خانيونس 28-22 29-21 27-20
الأغوار الشمالية 34-23 35-22 33-21 رفح 29-21 30-20 28-19

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