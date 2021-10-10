صحيفة إسرائيلية تكشف: في هذه الحالة سيندلع تصعيد عنيف بين المقاومة وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء نفتالي بينت، مثل سابقه بنيامين نتنياهو، حيث يعارض تقديم تنازلات كبيرة فيما يتعلق بصفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وقالت الصحيفة: "علاوة على ذلك من المتوقع أن يكون التهديد لاستقرار حكومة بينت، أكبر من مواجهة الانتقادات اليمينية لمثل هذه الخطوة".وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن مصادر في الساحة السياسية الإسرائيلية، تقدر بأنه لن يكون هناك انفراجه في الاتصالات المتعلقة بصفقة تبادل أسرى في المستقبل القريب، لافتة إلى أن هناك افتراض راسخ إلى حد ما، بأنه في حالة عدم وجود صفقة تبادل أسرى وإعادة إعمار قطاع غزة، قد يندلع تصعيد عنيف في قطاع غزة، في الأشهر المقبلة.وفي السياق، أكد صحيفة (هآرتس) أن هذا التصعيد لم يحدث حتى الآن ، حيث انه يرتبط إلى حد كبير بالجهود المصرية المبذولة.