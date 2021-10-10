ماذا علق مجلس الأوقاف وشؤون المقدسات على قرار الاحتلال ابعاد خطيب الأقصى؟

رام الله - دنيا الوطناستنكر مجلس الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية وإدارة أوقاف القدس، استهداف سلطات الاحتلال، لأحد القامات الدينية والوطنية في بيت المقدس، واتخاذها قراراً باطلتً وغير قانوني، بإبعاد ‏خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا، عضو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع بعد تحقيق استمر معه لأكثر من ست ساعات في مركز توقيف المسكوبية.‏وأكد مجلس الأوقاف وإدارة الأوقاف بكل مدراءها على حق المسلمين وحدهم في المسجد الأقصى المبارك بمساحة البالغ 144 دونم وبجميع مبانيه وساحاته وأسواره والطرق المؤدية اليه فوق الأرض وتحت الأرض، لافتاً إلى أنه مسجد خالص للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة فيه، ‏وأنه ليس لأحد الحق في حرمان أي مسلم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه والقيام بواجبه الديني والشرعي.