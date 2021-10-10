اتحاد المعلمين الفلسطينيين يصدر بياناً حول نظام التعاقد المعمول به منذ عام 2016

رام الله - دنيا الوطنأكد سائد ارزيقات، الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، رفض الاتحاد نظام التعاقد مع المعلمين الذي عملت به وزارة التربية والتعليم منذ عام 2016، حتى هذا العام.وأشار ارزيقات في بيان صحفي نشره، مساء اليوم الأحد، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن مجلس الوزراء استجاب لمطلب الاتحاد عام 2020، باحتساب سنوات العقد لأغراض التقاعد والترقية والعلاوة، فيما بقيت آلية التنفيذ عالقة بين الدوائر الحكومية المختلفة.وقال: "استمر الاتحاد بالمتابعة للوصول لحل نهائي لهذه القضية، وإنهاء نظام التعاقد في وارة التربية والتعليم كليا، حيث أنه مخالف لقانون الخدمة المدنية، والحفاظ على حقوق من تعين خلال الخمس سنوات السابقة".وأضاف: "لقد عقدت جلسة قبل أسبوعين بين الأطراف ذات العلاقة ( وزارة التربية والتعليم - ديوان الموظفين - وزارة المالية - وهيئة التقاعد) وتم الاتفاق على آليات العمل والاحتساب والتقاص وصدر اليوم كتاب من وزارة التربية والتعليم يوضح الإجراءات الإدارية اللازمة".في السياق، أكد الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، أنه سيتم إجراء التسويات للمعلمين المستحقين لعلاوة رئيس الشعبة من تاريخ استحقاقها والدرجة للمعينين عام 2016، وسيتم خصم مستحقات احتساب سنوات العقد لأغراض التقاعد وسيتم تقسيط المبلغ على 12 شهرا.