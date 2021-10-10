الأردن: الوزراء يقدمون استقالاتهم تمهيداً لتعديل حكومي

رام الله - دنيا الوطننقل موقع قناة (المملكة) الأردنية، عن مصدر، مساء اليوم الأحد: قوله: "إن الوزراء قدموا استقالاتهم لرئيس الوزراء بشر الخصاونة تمهيدا لتعديل حكومي".وبحسب المصدر، فإن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، كلف الخصاونة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بتشكيل حكومته، خلفاً لحكومة عمر الرزاز.وصدرت الإرادة الملكية، يوم الاثنين، 12 تشرين الأول/أكتوبر 2020، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة.وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أعلن الخصاونة، أن وزير الداخليّة توفيق الحلالمة تقدّم باستقالته.وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2020، صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على تعيين سمير المبيضين وزيراً للداخلية.في 28 شباط/فبراير 2021، صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الداخلية سمير المبيضين من منصبيهما.أما في 7 آذار/مارس 2021، صدرت إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل موسع على حكومة الخصاونة، وفي اليوم التالي صدرت إرادة ملكية بالموافقة على قبول استقالة معن القطامين وزير العمل، من منصبه.في 13 آذار/مارس 2021، صدرت إرادة ملكية بإقالة وزير الصحة نذير عبيدات.وفي 29 آذار/مارس 2021، صدرت إرادة ملكية بإجراء تعديل على حكومة الخصاونة، وعُين فراس الهواري وزيراً للصحة، ويوسف الشمالي وزيراً للعمل.