شؤون فلسطينية

محكمة النقض برام الله تصدر حكمها غداً في قضية الانتخابات العامة

محكمة النقض برام الله تصدر حكمها غداً في قضية الانتخابات العامة
رام الله - دنيا الوطن
من المنتظر أن تصدر، يوم غد الإثنين، محكمة النقض في رام الله بصفتها الإدارية، حكمها في الطعن الذي تقدم به تجمع (الكل الفلسطيني) بواسطة ممثله المحامي الدكتور بسام القواسمي، ضد مرسوم تأجيل الانتخابات العامة وقرار لجنة الانتخابات المركزية وقف العملية الانتخابية.

وكانت هيئة المحكمة، قد قررت في جلستها التي عقدتها الشهر الماضي، تأجيل الجلسة للتدقيق وإصدار القرار يوم 11 تشرين أول/ أكتوبر 2021، بعدما استمعت إلى مرافعة رئيس النيابة العامة ومحامي لجنة الانتخابات المركزية.

وأصدر الرئيس محمود عباس، نسيان/ أبريل الماضي، مرسوماً رئاسياً يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية والتي كان من المفترض انعقادها يوم 22 أيار/ مايو الماضي.

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