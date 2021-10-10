شؤون فلسطينية

العمل: أعدنا الأموال التي صرفت لبعض الأشخاص بدون وجه حق من صندوق "وقفة عز"

العمل: أعدنا الأموال التي صرفت لبعض الأشخاص بدون وجه حق من صندوق "وقفة عز"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة العمل أنها قامت بعدة تدخلات سريعة للتخفيف من آثار جائحة "كورونا" خلال عام 2020 و2021؛ حيث نفذت وزارة العمل خلال جائحة كورونا بالتعاون مع شركائها مساعدات طارئة لما يقارب من 105 آلاف متضرر من الجائحة، منهم ما يقارب  الـ 40 ألف من صندوق مساعدة العمال المتضررين من جائحة كورونا  (وقفة عز)، و65 ألف مستفيد من مشروع البنك الدولي.

وقد قامت الوزارة بتوزيع المساعدات على المستفيدين من برنامج صندوق مساعدة العمال مستندة بشكل أساسي على البيانات التي قدمها المستفيدون أنفسهم، وذلك لظروف الجائحة والإغلاق التي حالت دون التمكن من فحص جميع بيانات المستفيدين، مستندة بذلك إلى تعهد المتقدمين بتحمل المسؤولية القانونية في حال تقدمهم بمعلومات خاطئة.

وقالت الوزارة: "انسجاما مع مبادئ النزاهة والشفافية، فقد عملت الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية على إجراء المراجعات والمقارنات لجميع الإجراءات التي تمت خلال عمليات الصرف للمستفيدين، بما فيها مراجعة البيانات المقدمة من قبل المستفيدين". 

وأضافت: "نتيجة لأعمال التقييم والمتابعة التي نفذتها الوزارة  بالتعاون مع ديوان الرقابة، فقد أظهرت المراجعات وقوع أخطاء لا تزيد عن 3% ممن ثبت تقديمهم لبيانات خاطئة أدت إلى حصولهم على مساعدات دون وجه حق وقامت الوزارة بتقديم كشوفات بأسمائهم إلى الوزارات والمؤسسات المعنية، وتم استرداد الأموال المصروفة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تقدم ببيانات غير صحيحة".

وفي هذا السياق، تقدمت الوزارة بالشكر لكافة المؤسسات العامة والخاصة التي تعاونت مع الوزارة في سبيل استرداد الأموال التي صرفت للمستفيدين بغير وجه حق، لافتة إلى أنها تواصل متابعة بقية الحالات وفق توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأكد ديوان الرقابة المالية والإدارية على المسؤولية التشاركية بين الأطراف، وثمن الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل التي لا تتحمل مسؤولية الأخطاء الواردة في تقرير ديوان الرقابة حيث أن الوزارة استندت في صرف المساعدات على بيانات المتقدمين للاستفادة من برامج المساعدات، وأن مسؤولية البيانات الغير صحيحة تقع على عاتق المستفيدين أنفسهم.

ولاحقاً فقد قامت الوزارة بإنجاز مشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا بصرف المساعدات لعدد 65 ألف مستفيد بتمويل من البنك الدولي، مستفيدة بذلك من جميع الملاحظات الواردة على برنامج مساعدة العمال ولم يحصل أية ملاحظات أو تجاوزات تذكر.

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