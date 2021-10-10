مجدلاني: إسرائيل دولة مارقة وعلى بينت قراءة التاريخ جيدا

رام الله - دنيا الوطنأكد أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الدولة المارقة الوحيدة بالعالم التي تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية هي إسرائيل.وقال مجدلاني في تصريح نشره على حسابه في موقع (فيسبوك)، مساء اليوم الأحد: "إسرائيل هي الدولة الوحيدة الباقية من الإرث الاستعماري، ومن نظام الفصل العنصري، والمصنفة بدولة إرهاب".وأضاف: "ننصح نفتالي بينت بقراءة التاريخ جيدا لمعرفة مصير أنظمة الاستعمار الابارتهايد، ومصير الشعوب المكافحة من اجل حريتها واستقلالها"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ستقوم رغم أوهام العنصريين والفاشيين الجدد.