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وزير الطاقة اللبناني يؤكد عودة الشبكة الكهربائية إلى العمل

وزير الطاقة اللبناني يؤكد عودة الشبكة الكهربائية إلى العمل
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، يوم الأحد، أن الشبكة الكهربائية عادت إلى عملها الطبيعي وفقاً لما كانت عليه قبل نفاد مادّة "الغاز أويل" في معملي دير عمار والزهراني.

وأوضح فياض أن إعادة ربط الشبكة الكهربائية تمت من خلال تسليم قيادة الجيش كمية إجمالية تبلغ 6 آلاف كيلوليتر من مادة "الغاز أويل" مناصفة بين كل من معملي دير عمار والزهراني، وذلك من احتياطي الجيش اللبناني، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأعلن في بيان أنه "تم اليوم ربط معمل المحركات العكسية في الجية بالشبكة بقوة 50 ميغاواط ومعمل دير عمار بقوة 210 ميغاواط ومعمل المحركات العكسية في الذوق بقوة 120 ميغاواط.

وأورد الوزير اللبناني، أنه تم ربط المجموعة الغازية في الزهراني بالشبكة أيضاً"، مؤكدا أنه "بعد أقل من ساعة من الآن تصبح هذه المعامل بطاقتها القصوى المتوافرة على الشبكة".

وأوضح فياض أنه "بعد انقضاء ثلاثة أيام وتوقّف المعملين سيستعاض عن طاقتهما الإنتاجية بأخرى من معملي الذوق والجيه الحراريين بعد تغذيتهما من مادة "الفيول أويل".

وقال إن المادة وصلت مساء السبت، وذلك بعد إرسال عينات منها وفحصها في مختبرات شركة (Bureau Veritas) في دبي، بغية التأكد من مطابقتها المواصفات، الأمر الذي سيبقي على القدرة الإنتاجية الإجمالية بحدود 500 ميغاواط للمحافظة على ثبات واستقرار الشبكة ".

وأعلن أنه "تمّ أول من أمس الحصول على موافقة المصرف المركزي للحصول على 100 مليون دولار وأرسلت إلى دائرة المناقصات لإجراء استدراج العروض لاستيراد الفيول، ويساعد هذا الأمر في رفع ساعات التغذية الكهربائية بحلول أواخر الشهر الحالي".

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