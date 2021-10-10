عاجل

  • مجدلاني: إسرائيل دولة مارقة وعلى بينت قراءة التاريخ جيدا

  • وزير الطاقة اللبناني يؤكد عودة الشبكة الكهربائية إلى العمل

شؤون فلسطينية

مؤسسة حقوقية: نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بغزة والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها عليها فلسطين

مؤسسة حقوقية: نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بغزة والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها عليها فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الجهات المختصة، بضرورة وقف عقوبة الإعدام والاستعاضة عنها بعقوبات أخرى، وسن قوانين حديثة تنسجم مع الاتفاقيات والمعادات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، التي وقعت عليها دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وخاصة البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. .

ودعت الضمير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يصادف اليوم الأحد، الجهات التنفيذية في قطاع غزة، بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، مؤكدة على حق المتهمين بالخضوع لضمانات المحاكمة العادلة.

وأشارت المؤسسة، إلى أن تزايد وتيرة  إصدار أحكام الإعدام  في الفترة الأخيرة من قبل المحاكم  في قطاع غزة، يدق ناقوس الخطر، لافتة إلى أن ذلك يدعو للوقوف بجدية للمطالبة بوقف هذه العقوبة كونها تعتبر انتهاكا واضحاً للحق في الحياه التي كفلتها التشريعات الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وقالت: "لقد كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 م الحق في الحياه حيث نص في المادة (3) منه على "لكل فرد الحق في الحياة والحريات وفي الأمان على شخصه"، كما أن البرتوكول الاختياري الثاني، قد نص في المادة الأولي منه في الفقرة (1) علي "لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدول طرف في هذا البرتوكول". 

وأضاف بيان المؤسسة: "كذلك لابد لنا من الإشارة الى الإشكاليات القانونية المتعلقة بالتناقض القائم بين التشريعات والقوانين الوطنية التي تقر عقوبة الإعدام وبين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها دولة فلسطين والتي يجب أن تكون تشريعاتها منسجمة ومتفقة مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

وفي السياق، أكدت المؤسسة الحقوقية، أنه ومن خلال الرقابة على التزام القضاء في قطاع غزة بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من قبل دولة فلسطين، فقد تم رصد صدور(7) أحكام بالإعدام منذ بداية عام 2021م كان أخرها قبل سته أيام. 

أخبار ذات صلة

أسرى &#34;عسقلان&#34; يقررون إغلاق القسم احتجاجًا على المماطلة بنقل الأسير أبو حميد للمستشفى

أسرى "عسقلان" يقررون إغلاق القسم احتجاجًا على المماطلة بنقل الأسير أبو حميد للمستشفى

هيئة الاسرى: خطوات تصعيدية للأسرى في السجون خلال الأيام المقبلة

هيئة الاسرى: خطوات تصعيدية للأسرى في السجون خلال الأيام المقبلة

محامي الأسير الزبيدي: زكريا مضرب عن الطعام لليوم الخامس احتجاجاً على عزله الانفرادي

محامي الأسير الزبيدي: زكريا مضرب عن الطعام لليوم الخامس احتجاجاً على عزله الانفرادي

الصحة: أكثر من ثلث السكان في قطاع غزة بحاجة لتدخل نفسي

الصحة: أكثر من ثلث السكان في قطاع غزة بحاجة لتدخل نفسي

قناة إسرائيلية: مساعٍ مصرية لعقد لقاء بين الرئيس عباس وقادة حماس

قناة إسرائيلية: مساعٍ مصرية لعقد لقاء بين الرئيس عباس وقادة حماس

الاحتلال ينفذ أعمال تجريف في المقبرة اليوسفية بالقدس

الاحتلال ينفذ أعمال تجريف في المقبرة اليوسفية بالقدس

سلطات الاحتلال تقرر إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى لمدة أسبوع

سلطات الاحتلال تقرر إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى لمدة أسبوع

أبو مويس يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

أبو مويس يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسرى &#34;عسقلان&#34; يقررون إغلاق القسم احتجاجًا على المماطلة بنقل الأسير أبو حميد للمستشفى

أسرى "عسقلان" يقررون إغلاق القسم احتجاجًا على المماطلة بنقل الأسير أبو حميد للمستشفى

الاحتلال ينفذ أعمال تجريف في المقبرة اليوسفية بالقدس

الاحتلال ينفذ أعمال تجريف في المقبرة اليوسفية بالقدس

أبو مويس يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

أبو مويس يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

غزة: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال بوضع شروط ومعايير تعجيزية أمام تسويق وتصدير البندورة

غزة: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال بوضع شروط ومعايير تعجيزية أمام تسويق وتصدير البندورة

مجلس العلاقات: ما يحدث للأسيرات بسجون الاحتلال يخالف الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية

مجلس العلاقات: ما يحدث للأسيرات بسجون الاحتلال يخالف الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية

مجدلاني: أطفالنا هم الاستثمار الحقيقي لدولتنا

مجدلاني: أطفالنا هم الاستثمار الحقيقي لدولتنا

نابلس: حكم بالسجن لمدة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

نابلس: حكم بالسجن لمدة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في يانون جنوب نابلس

مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في يانون جنوب نابلس

منوعات

بعد حذف كافة صورها.. شاهد أول ظهور لغادة عبدالرازق على السوشيال ميديا

بعد حذف كافة صورها.. شاهد أول ظهور لغادة عبدالرازق على السوشيال ميديا

شاهد: محمد حماقي يتصدر تريند الـ(يوتيوب) بأغنيته الجديدة

شاهد: محمد حماقي يتصدر تريند الـ(يوتيوب) بأغنيته الجديدة

شاهد: إليسا تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

شاهد: إليسا تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بتصريحاته عن فيلم &#34;يا أنا يا خالتي&#34;

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بتصريحاته عن فيلم "يا أنا يا خالتي"

شاهد: سهير رمزي تثير الجدل بعدد زيجاتها

شاهد: سهير رمزي تثير الجدل بعدد زيجاتها

نقابة الموسيقيين تطالب بتجاهل حسن شاكوش.. ما السبب؟

نقابة الموسيقيين تطالب بتجاهل حسن شاكوش.. ما السبب؟

بعد خلافات طويلة.. ما حقيقة الصلح بين أنغام و أصالة؟

بعد خلافات طويلة.. ما حقيقة الصلح بين أنغام و أصالة؟

بسبب التهديدات.. فنان شهير يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي

بسبب التهديدات.. فنان شهير يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي

شاهد: ظهور مودل روز بوجه متورم.. وردة فعل طليقها تثير الجدل

شاهد: ظهور مودل روز بوجه متورم.. وردة فعل طليقها تثير الجدل

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

عربي

اليمن: قتلى وجرحى جراء انفجار استهدف موكبًا لمسؤولين في عدن

اليمن: قتلى وجرحى جراء انفجار استهدف موكبًا لمسؤولين في عدن

العراق يوقف 5 متهمين بتمزيق صور مرشحين للانتخابات

العراق يوقف 5 متهمين بتمزيق صور مرشحين للانتخابات

الجزائر: هزتان أرضيتان في أقل من 24 ساعة

الجزائر: هزتان أرضيتان في أقل من 24 ساعة

تونس: تدافع بين المحتجين وعناصر الأمن

تونس: تدافع بين المحتجين وعناصر الأمن