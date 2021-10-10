هيئة الاسرى: خطوات تصعيدية للأسرى في السجون خلال الأيام المقبلة

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة الاسرى والمحررين والمحررين، اليوم الأحد، أن الأسرى في مختلف سجون الاحتلال، بدأوا اليوم بخطوات تصعيدية، للمطالبة بضرورة حل قضية أسرى حركة الجهاد الإسلامي بإعادتهم الى غرفهم وذلك بعد توزيعهم قبل أسبوعين على غرف التنظيمات الأخرى في أقسام المعتقلات، عقب عملية نفق الحرية (نفق جلبوع).وأوضحت الهيئة، أن الخطوات ستستمر خلال الأيام المقبلة، حيث بدأت اليوم بإرجاع وجبات الغداء والعشاء، وسيتبعها تمرد وعودة أسرى الجهاد الى غرفهم ظهر يوم الثلاثاء المقبل ورفض دخولهم غرف التنظيمات الأخرى، فيما سيتم أغلاق الأقسام كافة يوم الأربعاء من الساعة الرابعة عصرا حتى نهاية اليوم.وأضافت أن الأسرى سيقومون أيضا بإرجاع وجبتي الفطور والغداء يوم الخميس المقبل، والتشاور مع مختلف الفصائل مع نهاية الأسبوع للاتفاق على موعد لحل التنظيمات ضمن خطوات التصعيد الإضافية.ولفتت الهيئة، الى أن إدارة سجون الاحتلال أخلت منتصف الشهر الماضي بالاتفاق الذي أبرم مع الحركة الأسيرة، والذي يقضي بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الخامس من الشهر الماضي (عملية نفق الحرية) والحفاظ على الاستقرار في كافة السجون، وحل مسألة توزيع أسرى حركة الجهاد الاسلامي، بمنع توزيعهم على غرف التنظيمات الأخرى وفتح غرفة أو غرفتين لهم في كل قسم بالسجون، إلا أن ذلك لم يتم حتى اللحظة.