محامي الأسير الزبيدي: زكريا مضرب عن الطعام لليوم الخامس احتجاجاً على عزله الانفرادي

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وكان الأسير محمّد العارضة، قد علق إضرابه عن الطعام، يوم الخميس، بعد استجابة إدارة السجن لمطالبه.



والعارضة من قيادات حركة "الجهاد الإسلامي" داخل سجون الاحتلال، وقاد عملية حفر النفق الذي فرّ الأسرى منه الشهر الماضي، قبل أن يعاد اعتقالهم. لينقلوا إلى زنازين انفرادية في ظروف اعتقال قاسية، وفق المحامين.



رام الله - دنيا الوطنشرع الأسير الفلسطيني، زكريا الزبيدي، منذ 5 أيام بإضراب عن الطعام احتجاجا على عزله الانفرادي في سجن "إيشل" الإسرائيلي، بحسب ما أكّد محاميه، أفيغدور فيلدمان.ونقلت مصلحة السجون الإسرائيلية، الى المحامي فيلدمان، أن الزبيدي يخضع للرقابة الطبية في سجن "إيشل"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48)