قناة إسرائيلية: مساعٍ مصرية لعقد لقاء بين الرئيس عباس وقادة حماس

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء يوم الأحد، النقاب عن جهود مصرية مكثفة لعقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقيادة حركة حماس خلال الأيام القادمة.ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر مصرية لم تسمها، تأكيدها أن القاهرة تقوم بترتيب لقاء بين قيادة حركة حـاس ورئيس السلطة، في محاولة مصرية لكسر حالة الجمود في العلاقة بين الطرفين.يشار إلى أن جمهورية مصر العربية ترعي منذ مطل الشهر الجاري العديد من اللقاءات الفلسطينية والإسرائيلية في محاولة للوصل لاتفاق تهدئة طويل الأمد من إسرائيل وترتيب الوضع الفلسطيني من خلال تشكيل حكومة موحدة ورفع الحصار عن غزة.