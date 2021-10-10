أبو مويس يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي





رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، اليوم، مع سفير جمهورية الهند لدى دولة فلسطين موكل آريا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.وناقش الطرفان آخر المستجدات الخاصة بالبحث العلمي في فلسطين، خاصةً التي بحاجة إلى تفعيل مع الجانب الهندي، وتعزيز التعاون في مجال التعليم التقني.وفي هذا السياق، أكد أبو مويس متانة العلاقات بين دولة فلسطين والهند؛ خاصة في مجال التعليم العالي، مشيراً إلى أهمية الترتيب والتنسيق لتطوير اتفاقية التعاون بين الجانبين، مشيداً بدور الهند في مجال تقديم المنح الدراسية السنوية للطلبة الفلسطينيين.بدوره، أكد آريا عمق العلاقات التاريخية بين الهند وفلسطين، مبدياً الاستعداد لتقديم الدعم اللازم في مجالات عدة تخدم التطور والتقدم لأبحاث علمية مشتركة، وتقديم دورات في مجال التعليم المستمر بهدف بناء القدرات للطلبة والطواقم العاملة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.