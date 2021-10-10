شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

أبو مويس يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، اليوم، مع سفير جمهورية الهند لدى دولة فلسطين موكل آريا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وناقش الطرفان آخر المستجدات الخاصة بالبحث العلمي في فلسطين، خاصةً التي بحاجة إلى تفعيل مع الجانب الهندي، وتعزيز التعاون في مجال التعليم التقني.

وفي هذا السياق، أكد أبو مويس متانة العلاقات بين دولة فلسطين والهند؛ خاصة في مجال التعليم العالي، مشيراً إلى أهمية الترتيب والتنسيق لتطوير اتفاقية التعاون بين الجانبين، مشيداً بدور الهند في مجال تقديم المنح الدراسية السنوية للطلبة الفلسطينيين.

بدوره، أكد آريا عمق العلاقات التاريخية بين الهند وفلسطين، مبدياً الاستعداد لتقديم الدعم اللازم في مجالات عدة تخدم التطور والتقدم لأبحاث علمية مشتركة، وتقديم دورات في مجال التعليم المستمر بهدف بناء القدرات للطلبة والطواقم العاملة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال تقرر إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى لمدة أسبوع

سلطات الاحتلال تقرر إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى لمدة أسبوع

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

حسين الشيخ لـ &#34;بينت&#34;: أبشع أشكال الإرهاب هو الاحتلال

حسين الشيخ لـ "بينت": أبشع أشكال الإرهاب هو الاحتلال

غزة: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال بوضع شروط ومعايير تعجيزية أمام تسويق وتصدير البندورة

غزة: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال بوضع شروط ومعايير تعجيزية أمام تسويق وتصدير البندورة

مجلس العلاقات: ما يحدث للأسيرات بسجون الاحتلال يخالف الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية

مجلس العلاقات: ما يحدث للأسيرات بسجون الاحتلال يخالف الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية

مجدلاني: أطفالنا هم الاستثمار الحقيقي لدولتنا

مجدلاني: أطفالنا هم الاستثمار الحقيقي لدولتنا

نابلس: حكم بالسجن لمدة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

نابلس: حكم بالسجن لمدة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في يانون جنوب نابلس

مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في يانون جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو مويس يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

أبو مويس يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

غزة: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال بوضع شروط ومعايير تعجيزية أمام تسويق وتصدير البندورة

غزة: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال بوضع شروط ومعايير تعجيزية أمام تسويق وتصدير البندورة

مجلس العلاقات: ما يحدث للأسيرات بسجون الاحتلال يخالف الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية

مجلس العلاقات: ما يحدث للأسيرات بسجون الاحتلال يخالف الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية

مجدلاني: أطفالنا هم الاستثمار الحقيقي لدولتنا

مجدلاني: أطفالنا هم الاستثمار الحقيقي لدولتنا

نابلس: حكم بالسجن لمدة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

نابلس: حكم بالسجن لمدة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

توتر في سجن عسقلان بسبب مماطلة الاحتلال بعلاج الأسير ناصر أبو حميد

توتر في سجن عسقلان بسبب مماطلة الاحتلال بعلاج الأسير ناصر أبو حميد

مركز &#34;شمس&#34;: المحاكم الفلسطينية بقطاع غزة ترفع وتيرة انتهاكاتها لحقوق الإنسان

مركز "شمس": المحاكم الفلسطينية بقطاع غزة ترفع وتيرة انتهاكاتها لحقوق الإنسان

توتر في عسقلان بسبب مماطلة الاحتلال في علاج الأسير ناصر أبو حميد

توتر في عسقلان بسبب مماطلة الاحتلال في علاج الأسير ناصر أبو حميد

منوعات

بعد حذف كافة صورها.. شاهد أول ظهور لغادة عبدالرازق على السوشيال ميديا

بعد حذف كافة صورها.. شاهد أول ظهور لغادة عبدالرازق على السوشيال ميديا

شاهد: محمد حماقي يتصدر تريند الـ(يوتيوب) بأغنيته الجديدة

شاهد: محمد حماقي يتصدر تريند الـ(يوتيوب) بأغنيته الجديدة

شاهد: إليسا تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

شاهد: إليسا تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بتصريحاته عن فيلم &#34;يا أنا يا خالتي&#34;

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بتصريحاته عن فيلم "يا أنا يا خالتي"

شاهد: سهير رمزي تثير الجدل بعدد زيجاتها

شاهد: سهير رمزي تثير الجدل بعدد زيجاتها

نقابة الموسيقيين تطالب بتجاهل حسن شاكوش.. ما السبب؟

نقابة الموسيقيين تطالب بتجاهل حسن شاكوش.. ما السبب؟

بعد خلافات طويلة.. ما حقيقة الصلح بين أنغام و أصالة؟

بعد خلافات طويلة.. ما حقيقة الصلح بين أنغام و أصالة؟

بسبب التهديدات.. فنان شهير يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي

بسبب التهديدات.. فنان شهير يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي

شاهد: ظهور مودل روز بوجه متورم.. وردة فعل طليقها تثير الجدل

شاهد: ظهور مودل روز بوجه متورم.. وردة فعل طليقها تثير الجدل

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

عربي

اليمن: قتلى وجرحى جراء انفجار استهدف موكبًا لمسؤولين في عدن

اليمن: قتلى وجرحى جراء انفجار استهدف موكبًا لمسؤولين في عدن

العراق يوقف 5 متهمين بتمزيق صور مرشحين للانتخابات

العراق يوقف 5 متهمين بتمزيق صور مرشحين للانتخابات

الجزائر: هزتان أرضيتان في أقل من 24 ساعة

الجزائر: هزتان أرضيتان في أقل من 24 ساعة

تونس: تدافع بين المحتجين وعناصر الأمن

تونس: تدافع بين المحتجين وعناصر الأمن