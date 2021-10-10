طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.والسفر سيكون للحافلتين، الثالثة والرابعة من كشف رقم 2021/33، فيما أشارت وزارة الداخلية إلى أهمية التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وعلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.