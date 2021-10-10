اليمن: قتلى وجرحى جراء انفجار استهدف موكبًا لمسؤولين في عدن

ونقلت (الجزيرة نت) عن مصادر محلية، إن محافظ عدن أحمد حامد لملس، ووزير الزارعة في الحكومة اليمنية سالم السقطري، نجيا من تفجير بسيارة ملغمة استهدف موكبهما في مديرية التواهي بعدن جنوبي اليمن، في وقت قتل فيه أربعة أشخاص بينهم ثلاثة من مرافقي محافظ عدن في التفجير الذي استهدف موكبه.





بدروه، قال محافظ عدن لوسائل إعلام محلية إنه لم يتعرض لأذى في الهجوم، مؤكدًا إصابة عدد من مرافقيه.





في السياق، أكد مصدر بالسلطة المحلية في مدينة عدن لوكالة (سبوتنيك)، أن السيارة مفخخة انفجرت بالتزامن مع مرور موكب المحافظ وزير الزراعة، منوهًا إلى أن الهجوم أسفرعن إصابة سبعة من أفراد الحماية في حصيلة أولية، وإلحاق أضرار واسعة.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام يمنية عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، اليوم الأحد، في انفجار سيارة ملغمة استهدف موكبًا يقل مسؤولين في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية.