إيران: أزمة لبنان الاقتصادية تأتي فعل أطراف خارجية





وأكد على أن التعامل مع دول الجوار يساعد الحكومة الإيرانية في تحقيق أهدافها الاقتصادية.





رام الله - دنيا الوطنقال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، إن طهران لن تتخلى عن محور المقاومة، وذلك عند عودته من العاصمة السورية دمشق.وأضاف عبد اللهيان: "الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان تأتي بفعل أطراف خارجية، وإيران وقفت دائماً إلى جانب الشعب اللبناني، وما نقوم به يعود بالفائدة للشعبين الإيراني واللبناني".وتابع: "اقترحنا معالجة أزمة الكهرباء عن طريق شركات إيرانية متخصصة في بناء محطات الطاقة، وزيارتي لسوريا ولبنان تحمل رسالة واضحة، هي أن إيران لن تتخلى عن محور المقاومة".وأكمل عبد اللهيان: "مع تفرغ سوريا من محاربة الإرهاب، بإمكاننا تعزيز العلاقات معها على أكثر من صعيد، كما بإمكان التجار التمتع بمزايا طريق النقل التجاري في هذه المنطقة من خلال تفعيل هذا الطريق الذي يربط طهران ببيروت مرورا ببغداد ودمشق".