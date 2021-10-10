عاجل

  • قناة إسرائيلية: مساعٍ مصرية لعقد لقاء بين الرئيس عباس وقادة حماس

دولي

إيران: أزمة لبنان الاقتصادية تأتي فعل أطراف خارجية

إيران: أزمة لبنان الاقتصادية تأتي فعل أطراف خارجية
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
رام الله - دنيا الوطن
قال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، إن طهران لن تتخلى عن محور المقاومة، وذلك عند عودته من العاصمة السورية دمشق.

وأضاف عبد اللهيان: "الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان تأتي بفعل أطراف خارجية، وإيران وقفت دائماً إلى جانب الشعب اللبناني، وما نقوم به يعود بالفائدة للشعبين الإيراني واللبناني".

وتابع: "اقترحنا معالجة أزمة الكهرباء عن طريق شركات إيرانية متخصصة في بناء محطات الطاقة، وزيارتي لسوريا ولبنان تحمل رسالة واضحة، هي أن إيران لن تتخلى عن محور المقاومة".

وأكمل عبد اللهيان: "مع تفرغ سوريا من محاربة الإرهاب، بإمكاننا تعزيز العلاقات معها على أكثر من صعيد، كما بإمكان التجار التمتع بمزايا طريق النقل التجاري في هذه المنطقة من خلال تفعيل هذا الطريق الذي يربط طهران ببيروت مرورا ببغداد ودمشق".

وأكد على أن التعامل مع دول الجوار يساعد الحكومة الإيرانية في تحقيق أهدافها الاقتصادية.

أخبار ذات صلة

روسيا: 28,6 ألف إصابة (كورونا) و962 وفاة خلال يوم

روسيا: 28,6 ألف إصابة (كورونا) و962 وفاة خلال يوم

&#34;كورونا&#34; عالميا: 4 ملايين و864 ألف وفاة و238 مليونا و414 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و864 ألف وفاة و238 مليونا و414 ألف إصابة

مصرع 19 شخصاً في تحطم طائرة روسية

مصرع 19 شخصاً في تحطم طائرة روسية

تايوان: دفاعاتنا لن تُجبَر البلاد على الخضوع للصين والشعب من يقرر مستقبله

تايوان: دفاعاتنا لن تُجبَر البلاد على الخضوع للصين والشعب من يقرر مستقبله

أمريكا تستأنف جهود إحلال السلام في اليمن

أمريكا تستأنف جهود إحلال السلام في اليمن

ترامب: روسيا والصين أخذتا معدات أمريكية من أفغانستان وفككتها

ترامب: روسيا والصين أخذتا معدات أمريكية من أفغانستان وفككتها

ترامب ينتقد سياسة بايدن الاقتصادية

ترامب ينتقد سياسة بايدن الاقتصادية

إيران: نمتلك أكثر من 120 كم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

إيران: نمتلك أكثر من 120 كم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينفذ أعمال تجريف في المقبرة اليوسفية بالقدس

الاحتلال ينفذ أعمال تجريف في المقبرة اليوسفية بالقدس

أبو مويس يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

أبو مويس يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

غزة: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال بوضع شروط ومعايير تعجيزية أمام تسويق وتصدير البندورة

غزة: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال بوضع شروط ومعايير تعجيزية أمام تسويق وتصدير البندورة

مجلس العلاقات: ما يحدث للأسيرات بسجون الاحتلال يخالف الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية

مجلس العلاقات: ما يحدث للأسيرات بسجون الاحتلال يخالف الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية

مجدلاني: أطفالنا هم الاستثمار الحقيقي لدولتنا

مجدلاني: أطفالنا هم الاستثمار الحقيقي لدولتنا

نابلس: حكم بالسجن لمدة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

نابلس: حكم بالسجن لمدة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

توتر في سجن عسقلان بسبب مماطلة الاحتلال بعلاج الأسير ناصر أبو حميد

توتر في سجن عسقلان بسبب مماطلة الاحتلال بعلاج الأسير ناصر أبو حميد

مركز &#34;شمس&#34;: المحاكم الفلسطينية بقطاع غزة ترفع وتيرة انتهاكاتها لحقوق الإنسان

مركز "شمس": المحاكم الفلسطينية بقطاع غزة ترفع وتيرة انتهاكاتها لحقوق الإنسان

منوعات

بعد حذف كافة صورها.. شاهد أول ظهور لغادة عبدالرازق على السوشيال ميديا

بعد حذف كافة صورها.. شاهد أول ظهور لغادة عبدالرازق على السوشيال ميديا

شاهد: محمد حماقي يتصدر تريند الـ(يوتيوب) بأغنيته الجديدة

شاهد: محمد حماقي يتصدر تريند الـ(يوتيوب) بأغنيته الجديدة

شاهد: إليسا تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

شاهد: إليسا تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بتصريحاته عن فيلم &#34;يا أنا يا خالتي&#34;

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بتصريحاته عن فيلم "يا أنا يا خالتي"

شاهد: سهير رمزي تثير الجدل بعدد زيجاتها

شاهد: سهير رمزي تثير الجدل بعدد زيجاتها

نقابة الموسيقيين تطالب بتجاهل حسن شاكوش.. ما السبب؟

نقابة الموسيقيين تطالب بتجاهل حسن شاكوش.. ما السبب؟

بعد خلافات طويلة.. ما حقيقة الصلح بين أنغام و أصالة؟

بعد خلافات طويلة.. ما حقيقة الصلح بين أنغام و أصالة؟

بسبب التهديدات.. فنان شهير يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي

بسبب التهديدات.. فنان شهير يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي

شاهد: ظهور مودل روز بوجه متورم.. وردة فعل طليقها تثير الجدل

شاهد: ظهور مودل روز بوجه متورم.. وردة فعل طليقها تثير الجدل

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

عربي

اليمن: قتلى وجرحى جراء انفجار استهدف موكبًا لمسؤولين في عدن

اليمن: قتلى وجرحى جراء انفجار استهدف موكبًا لمسؤولين في عدن

العراق يوقف 5 متهمين بتمزيق صور مرشحين للانتخابات

العراق يوقف 5 متهمين بتمزيق صور مرشحين للانتخابات

الجزائر: هزتان أرضيتان في أقل من 24 ساعة

الجزائر: هزتان أرضيتان في أقل من 24 ساعة

تونس: تدافع بين المحتجين وعناصر الأمن

تونس: تدافع بين المحتجين وعناصر الأمن