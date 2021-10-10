العراق يوقف 5 متهمين بتمزيق صور مرشحين للانتخابات









وأشار المجلس إلى أن التوقيف تم وفق المادة (35) أولا من قانون الانتخابات.

وأضاف: " أن اللجنة القضائية في أبو غريب أوقفت متهماً آخر يروج لأحد المرشحين بتوزيع كارت باسمه، كما ضبطت (85) بطاقة انتخابية بحوزته".وأشار المجلس إلى أن التوقيف تم وفق المادة (35) أولا من قانون الانتخابات.

رام الله - دنيا الوطنكشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، توقيف خمسة متهمين بتمزيق صور مرشحين للانتخابات في بغداد.وقال المجلس في بيان له: "إن اللجنة القضائية في الكرخ أوقفت خمسة متهمين بتمزيق صور المرشحين في بغداد، ثلاثة منهم في منطقة اليرموك ببغداد، واثنين في منطقة الغزالية".