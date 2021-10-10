العراق يوقف 5 متهمين بتمزيق صور مرشحين للانتخابات
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، توقيف خمسة متهمين بتمزيق صور مرشحين للانتخابات في بغداد.
وقال المجلس في بيان له: "إن اللجنة القضائية في الكرخ أوقفت خمسة متهمين بتمزيق صور المرشحين في بغداد، ثلاثة منهم في منطقة اليرموك ببغداد، واثنين في منطقة الغزالية".
وأضاف: " أن اللجنة القضائية في أبو غريب أوقفت متهماً آخر يروج لأحد المرشحين بتوزيع كارت باسمه، كما ضبطت (85) بطاقة انتخابية بحوزته".
وأشار المجلس إلى أن التوقيف تم وفق المادة (35) أولا من قانون الانتخابات.
وأشار المجلس إلى أن التوقيف تم وفق المادة (35) أولا من قانون الانتخابات.
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