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الجزائر: هزتان أرضيتان في أقل من 24 ساعة

الجزائر: هزتان أرضيتان في أقل من 24 ساعة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضربت هزتان أرضيتان ولايتين في الجزائر، عين الدفلى وميلة، دون ورود أنباء عن أضرار، وذلك في أقل من 24 ساعة، وفق ما أعلن عنه المركز الجزائري لعلم الفللك والفيزياء الفلكية.

وأفاد المركز أنه تم تسجيل هزة أرضية اليوم الأحد 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، الساعة الـ06 و15 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، بلغت (3.6) درجات على مقياس ريختر، ومركز الهزة حدد بواحد كيلومتر شمال غرب عين البنيان، بولاية عين الدفلى.

وأشار المركز إلى تسجيل هزة أرضية ليلة أمس السبت، الساعة الـ10 و19 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، بلغت 3.0 درجات على مقياس ريختر، وحدد مركز الهزة بـ1 كيلومتر جنوب غرب حمالة، بولاية ميلة.

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