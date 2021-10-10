الجزائر: هزتان أرضيتان في أقل من 24 ساعة

في أقل من 24 ساعة، وفق ما أعلن عنه المركز الجزائري لعلم الفللك والفيزياء الفلكية.

رام الله - دنيا الوطنضربت هزتان أرضيتان ولايتين في الجزائر، عين الدفلى وميلة، دون ورود أنباء عن أضرار، وذلكوأفاد المركز أنه تم تسجيل هزة أرضية اليوم الأحد 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، الساعة الـ06 و15 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، بلغت (3.6) درجات على مقياس ريختر، ومركز الهزة حدد بواحد كيلومتر شمال غرب عين البنيان، بولاية عين الدفلى.وأشار المركز إلى تسجيل هزة أرضية ليلة أمس السبت، الساعة الـ10 و19 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، بلغت 3.0 درجات على مقياس ريختر، وحدد مركز الهزة بـ1 كيلومتر جنوب غرب حمالة، بولاية ميلة.