حسين الشيخ لـ "بينت": أبشع أشكال الإرهاب هو الاحتلال





جاء ذلك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، رداً على تصريح لرئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت قال فيه إن إقامة دولة فلسطينية يعني إقامة "دولة إرهاب" على حد زعنه.





وشدد على أن الإرهاب هو تحدي الشرعية الدولية والاستمرار باحتلال أرض وشعب لهم الحق التاريخي والطبيعي بالعيش بحرية وكرامة واستقلال.





وختم: "نقول سيرحل هذا الاحتلال آجلا أو عاجلاً ، وحركة التاريخ لا يحددها المستعمرون".





وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الأحد، إن إقامة دولة فلسطينية يعني إقامة "دولة إرهابية"، وفق زعمه.

جاء تصريح بينت خلال لقائه المستشارية الألمانية، أنغيلا ميركل، وأضاف: "أنا شخص براغماتي، والفلسطينيون لن يذهبوا الى أي مكان آخر، وعلى الرغم من ذلك، فان إقامة دولة فلسطينية يعني إقامة دولة إرهابية"، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، اليوم الأحد، إن أبشع أشكال الإرهاب هو الاحتلال وليس إقامة دولة فلسطينية وفقا للشرعية الدولية.