دولي

روسيا: 28,6 ألف إصابة (كورونا) و962 وفاة خلال يوم

روسيا: 28,6 ألف إصابة (كورونا) و962 وفاة خلال يوم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 28647 إصابة و962 وفاة بفيروس (كورونا) خلال آخر 24 ساعة، بعدما كانت حصيلة اليوم السابق نحو 29,3 ألف إصابة و968 وفاة.

فيما ارتفعت الحصيلة التراكمية لحالات فيروس التاجي في البلاد إلى 7 ملايين و(775365)، منها (216415) حالة وفاة، حسب آخر بيانات لمركز العمليات الحكومي الروسي لمكافحة فيروس (كورونا).

وأفاد المركز أن 17274 مريضا بـ(كوفيد-19) تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 6 ملايين و(858119) شخصا.

وسجلت العاصمة موسكو انخفاضا ملحوظا في الإصابات الجديدة من (6001 )أمس إلى (4610) اليوم، مع زيادة الوفيات من 70 إلى 72.

وفي مقاطعة موسكو وصل مؤشر الإصابات اليومية إلى (2026) مقابل (1689) أمس، فيما توفي 6 أشخاص خلال اليوم الماضي بزيادة شخص واحد عن حصيلة أمس.

وواصلت المؤشرات الوبائية ارتفاعها في مدينة بطرسبورغ أيضا، لتبلغ (2822) إصابة و64 وفاة اليوم مقارنة بـ(2717) إصابة و60 وفاة في إحصائية أمس.


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