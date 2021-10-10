تونس: تدافع بين المحتجين وعناصر الأمن



وجاء ذلك إثر تركيز الحواجز المعدنية، وإغلاق المنافذ المؤدية للشارع، وعدم السماح لبقية المحتجين بالالتحاق بالمسيرة أمام المسرح البلدي، وفق (روسيا اليوم).



ورفع عدد من المحتجين الحواجز الأمنية للالتحاق بالمسيرة، ما أدى إلى حدوث مواجهات بين المحتجين وأعوان الأمن، ورفع المتظاهرون شعار "يا للعار يا للعار المسيرة في حصار"، و"سيب الباريار".



وشهدت المسيرة جملة من الشعارات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي اعتبرها معارضوها انقلاباً، مطالبين بعودة الدستور.





رام الله - دنيا الوطنتدافع عدد من المحتجين وقوات الأمن، اليوم الأحد، في المظاهرة الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 تموز/ يوليو الماضي، بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.