مجدلاني: أطفالنا هم الاستثمار الحقيقي لدولتنا

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، خلال لقائه صباح اليوم بالممثل القطري في الأردن وفلسطين لمؤسسة أرض الانسان السويسرية اليزابيث كوسور سبل تعزيز التعاون والشراكة لاستكمال العمل المشترك بين الشريكين لتوفير الحماية وتقديم الخدمات للأطفال في خلاف مع القانون والاطفال ضحايا العنف.وقال مجدلاني: "نحن حريصين على التعاون والشراكة معكم كشريك رئيس في قطاع الطفولة، حيث ان هذا القطاع حساساً للغاية ونولي في الوزارة والحكومة الفلسطينية أهمية بالغة له فأطفالنا هم الاستثمار الحقيقي لنا ولمستقبلنا ودولتنا."وتابع وزير التنمية " كما تعلمون نحن دولة صغيرة ترزخ تحت الاحتلال هذا ما جعل طفولتنا تعيش المعاناة مضاعفة، ما يجعل مهمتنا غاية في الصعوبة لنجاة بأطفالنا في ظل ظروف مادية صعبة حيث لا تملك دولة فلسطين أية موارد مادية أو استثمار."واستعرض د. مجدلاني أبرز التحولات والاجراءات التي قامت بها الوزارة لتتماشى مع استراتيجيتها التنموية الجديدة حيث قامت الوزارة بتطوير نظام خدمات اجتماعية شاملة بالتعاون والشراكة مع الشركاء وفقا لنظام إدارة الحالة، واستكمالاً لذلك أجرت الوزارة تطويراً على صعيد البنية المؤسسية وتغيير الهيكلية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.وشكر الوزير الجهود المتواصلة لمؤسسة أرض الانسان وتعاونها الحقيقي مع الوزارة على صعيد تحسين بيئة العدالة الصديقة للطفل وتعزيز آليات تسهيل الوصول الى بدائل الاحتجاز للأطفال المخالفين للقانون وتوفير دعم وحماية الاطفال وتحسين وصولهم الى دور الرعاية.بدروها شكرت كوسور جهود الوزارة وطاقمها العمل مؤكدة على مواصلة التعاون وتقديم الدعم اللازم لخدمة قطاع الطفولة في فلسطين وتوفير الحماية لهم.واوضحت أن المؤسسة ستقدم الدعم لمركز دار الامل للملاحظة والرعاية وكذلك دار رعاية الفتيات، في مجالات الدعم النفسي الاجتماعي للأحداث والاطفال، وتقوية نظام الحماية ومراجعة نظام التحويل الوطني والتركيز على الدعم النفسي لمدراء الحالة.وحضر اللقاء مدير مكتب القس والضفة لجمعية أرض الانسان فاندا حنضل والوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط عاصم خميس والوكيل المساعد لادارة الحالة وشؤون الأسرة د. صباح الشرشير ومدير الادارة العامة للاسرة والطفولة محمد القرم ومدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية ابتسام الحصري