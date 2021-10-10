عاجل

  • حسين الشيخ: أبشع أشكال الإرهاب هو الاحتلال وليس إقامة دولة فلسطينية وفقا للشرعية الدولية

شؤون فلسطينية

نابلس: حكم بالسجن لمدة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

نابلس: حكم بالسجن لمدة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي فراس عبد الغني والقاضي مثنى الزبيدي والقاضي مجد عناب حكماً بإدانة المتهم (ع،ع) عن تهمة بيع مواد مخدرة بالاشتراك سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالسجن مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني وعن التهمة الثانية وهي حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها سندا للمادة 5/1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.

أخبار ذات صلة

غزة: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال بوضع شروط ومعايير تعجيزية أمام تسويق وتصدير البندورة

غزة: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال بوضع شروط ومعايير تعجيزية أمام تسويق وتصدير البندورة

مجلس العلاقات: ما يحدث للأسيرات بسجون الاحتلال يخالف الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية

مجلس العلاقات: ما يحدث للأسيرات بسجون الاحتلال يخالف الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية

مجدلاني: أطفالنا هم الاستثمار الحقيقي لدولتنا

مجدلاني: أطفالنا هم الاستثمار الحقيقي لدولتنا

مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في يانون جنوب نابلس

مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في يانون جنوب نابلس

توتر في سجن عسقلان بسبب مماطلة الاحتلال بعلاج الأسير ناصر أبو حميد

توتر في سجن عسقلان بسبب مماطلة الاحتلال بعلاج الأسير ناصر أبو حميد

&#34;فتح&#34; تكرّم اللواء حازم عطا الله

"فتح" تكرّم اللواء حازم عطا الله

مركز &#34;شمس&#34;: المحاكم الفلسطينية بقطاع غزة ترفع وتيرة انتهاكاتها لحقوق الإنسان

مركز "شمس": المحاكم الفلسطينية بقطاع غزة ترفع وتيرة انتهاكاتها لحقوق الإنسان

نفتالي بينت: إقامة دولة فلسطينية يعني إقامة &#34;دولة إرهابية&#34;

نفتالي بينت: إقامة دولة فلسطينية يعني إقامة "دولة إرهابية"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال بوضع شروط ومعايير تعجيزية أمام تسويق وتصدير البندورة

غزة: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال بوضع شروط ومعايير تعجيزية أمام تسويق وتصدير البندورة

مجلس العلاقات: ما يحدث للأسيرات بسجون الاحتلال يخالف الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية

مجلس العلاقات: ما يحدث للأسيرات بسجون الاحتلال يخالف الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية

مجدلاني: أطفالنا هم الاستثمار الحقيقي لدولتنا

مجدلاني: أطفالنا هم الاستثمار الحقيقي لدولتنا

نابلس: حكم بالسجن لمدة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

نابلس: حكم بالسجن لمدة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

توتر في سجن عسقلان بسبب مماطلة الاحتلال بعلاج الأسير ناصر أبو حميد

توتر في سجن عسقلان بسبب مماطلة الاحتلال بعلاج الأسير ناصر أبو حميد

مركز &#34;شمس&#34;: المحاكم الفلسطينية بقطاع غزة ترفع وتيرة انتهاكاتها لحقوق الإنسان

مركز "شمس": المحاكم الفلسطينية بقطاع غزة ترفع وتيرة انتهاكاتها لحقوق الإنسان

توتر في عسقلان بسبب مماطلة الاحتلال في علاج الأسير ناصر أبو حميد

توتر في عسقلان بسبب مماطلة الاحتلال في علاج الأسير ناصر أبو حميد

هيئة الأسرى: الأسير ضياء الآغا اعتقل طفلا واليوم أصبح &#34;أبو الأسرى&#34;

هيئة الأسرى: الأسير ضياء الآغا اعتقل طفلا واليوم أصبح "أبو الأسرى"

منوعات

بعد حذف كافة صورها.. شاهد أول ظهور لغادة عبدالرازق على السوشيال ميديا

بعد حذف كافة صورها.. شاهد أول ظهور لغادة عبدالرازق على السوشيال ميديا

شاهد: محمد حماقي يتصدر تريند الـ(يوتيوب) بأغنيته الجديدة

شاهد: محمد حماقي يتصدر تريند الـ(يوتيوب) بأغنيته الجديدة

شاهد: إليسا تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

شاهد: إليسا تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بتصريحاته عن فيلم &#34;يا أنا يا خالتي&#34;

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بتصريحاته عن فيلم "يا أنا يا خالتي"

شاهد: سهير رمزي تثير الجدل بعدد زيجاتها

شاهد: سهير رمزي تثير الجدل بعدد زيجاتها

نقابة الموسيقيين تطالب بتجاهل حسن شاكوش.. ما السبب؟

نقابة الموسيقيين تطالب بتجاهل حسن شاكوش.. ما السبب؟

بعد خلافات طويلة.. ما حقيقة الصلح بين أنغام و أصالة؟

بعد خلافات طويلة.. ما حقيقة الصلح بين أنغام و أصالة؟

بسبب التهديدات.. فنان شهير يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي

بسبب التهديدات.. فنان شهير يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي

شاهد: ظهور مودل روز بوجه متورم.. وردة فعل طليقها تثير الجدل

شاهد: ظهور مودل روز بوجه متورم.. وردة فعل طليقها تثير الجدل

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

عربي

تونس: تدافع بين المحتجين وعناصر الأمن

تونس: تدافع بين المحتجين وعناصر الأمن

الكويت.. اعتصام عشرات من موظفي وزارة الكهرباء والماء للمطالبة بحقوقهم

الكويت.. اعتصام عشرات من موظفي وزارة الكهرباء والماء للمطالبة بحقوقهم

ليبيا: تمكنا من السيطرة على تسرب نفطي في حقل مبروك

ليبيا: تمكنا من السيطرة على تسرب نفطي في حقل مبروك

مصر.. الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ (كوفيد-19)

مصر.. الكشف عن موعد ذروة الموجة الرابعة لـ (كوفيد-19)