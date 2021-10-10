دولي

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و864 ألف وفاة و238 مليونا و414 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و864 ألف وفاة و238 مليونا و414 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 864 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 238 مليونا وما يزيد على 414 ألف اصابة، تعافى منهم 215 مليونا وما يقارب من 532 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 350 ألفا و 764 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,528 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (968 وفاة)، وأميركا (581 وفاة)، والمكسيك (489 وفاة)، والبرازيل (387 وفاة)، ورومانيا (279 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (42,357 إصابة)، وبريطانيا (34,950 إصابة)، وروسيا (29,362 إصابة)، وتركيا (28,645 إصابة)، والهند (17,940 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (733,058 وفاة)، والبرازيل (600,880 وفاة)، والهند (450,621 وفاة)، والمكسيك (281,958 وفاة)، وروسيا (216,415 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (45,179,209 إصابات)، والهند (33,953,475 إصابة)، والبرازيل (21,567,181 إصابة)، وبريطانيا (8,120,713 إصابة)، وروسيا (7,775,365 إصابة).

أخبار ذات صلة

روسيا: 28,6 ألف إصابة (كورونا) و962 وفاة خلال يوم

روسيا: 28,6 ألف إصابة (كورونا) و962 وفاة خلال يوم

مصرع 19 شخصاً في تحطم طائرة روسية

مصرع 19 شخصاً في تحطم طائرة روسية

تايوان: دفاعاتنا لن تُجبَر البلاد على الخضوع للصين والشعب من يقرر مستقبله

تايوان: دفاعاتنا لن تُجبَر البلاد على الخضوع للصين والشعب من يقرر مستقبله

أمريكا تستأنف جهود إحلال السلام في اليمن

أمريكا تستأنف جهود إحلال السلام في اليمن

ترامب: روسيا والصين أخذتا معدات أمريكية من أفغانستان وفككتها

ترامب: روسيا والصين أخذتا معدات أمريكية من أفغانستان وفككتها

ترامب ينتقد سياسة بايدن الاقتصادية

ترامب ينتقد سياسة بايدن الاقتصادية

إيران: نمتلك أكثر من 120 كم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

إيران: نمتلك أكثر من 120 كم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

روسيا تعلن سقوط طائرة تقل مظليين في تتارستان

روسيا تعلن سقوط طائرة تقل مظليين في تتارستان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال بوضع شروط ومعايير تعجيزية أمام تسويق وتصدير البندورة

غزة: وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الاحتلال بوضع شروط ومعايير تعجيزية أمام تسويق وتصدير البندورة

مجلس العلاقات: ما يحدث للأسيرات بسجون الاحتلال يخالف الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية

مجلس العلاقات: ما يحدث للأسيرات بسجون الاحتلال يخالف الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية

مجدلاني: أطفالنا هم الاستثمار الحقيقي لدولتنا

مجدلاني: أطفالنا هم الاستثمار الحقيقي لدولتنا

نابلس: حكم بالسجن لمدة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

نابلس: حكم بالسجن لمدة 15 سنة لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

توتر في سجن عسقلان بسبب مماطلة الاحتلال بعلاج الأسير ناصر أبو حميد

توتر في سجن عسقلان بسبب مماطلة الاحتلال بعلاج الأسير ناصر أبو حميد

مركز &#34;شمس&#34;: المحاكم الفلسطينية بقطاع غزة ترفع وتيرة انتهاكاتها لحقوق الإنسان

مركز "شمس": المحاكم الفلسطينية بقطاع غزة ترفع وتيرة انتهاكاتها لحقوق الإنسان

توتر في عسقلان بسبب مماطلة الاحتلال في علاج الأسير ناصر أبو حميد

توتر في عسقلان بسبب مماطلة الاحتلال في علاج الأسير ناصر أبو حميد

هيئة الأسرى: الأسير ضياء الآغا اعتقل طفلا واليوم أصبح &#34;أبو الأسرى&#34;

هيئة الأسرى: الأسير ضياء الآغا اعتقل طفلا واليوم أصبح "أبو الأسرى"

منوعات

بعد حذف كافة صورها.. شاهد أول ظهور لغادة عبدالرازق على السوشيال ميديا

بعد حذف كافة صورها.. شاهد أول ظهور لغادة عبدالرازق على السوشيال ميديا

شاهد: محمد حماقي يتصدر تريند الـ(يوتيوب) بأغنيته الجديدة

شاهد: محمد حماقي يتصدر تريند الـ(يوتيوب) بأغنيته الجديدة

شاهد: إليسا تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

شاهد: إليسا تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بتصريحاته عن فيلم &#34;يا أنا يا خالتي&#34;

شاهد: محمد هنيدي يثير الجدل بتصريحاته عن فيلم "يا أنا يا خالتي"

شاهد: سهير رمزي تثير الجدل بعدد زيجاتها

شاهد: سهير رمزي تثير الجدل بعدد زيجاتها

نقابة الموسيقيين تطالب بتجاهل حسن شاكوش.. ما السبب؟

نقابة الموسيقيين تطالب بتجاهل حسن شاكوش.. ما السبب؟

بعد خلافات طويلة.. ما حقيقة الصلح بين أنغام و أصالة؟

بعد خلافات طويلة.. ما حقيقة الصلح بين أنغام و أصالة؟

بسبب التهديدات.. فنان شهير يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي

بسبب التهديدات.. فنان شهير يعلن اعتزاله الفن بشكل رسمي

شاهد: ظهور مودل روز بوجه متورم.. وردة فعل طليقها تثير الجدل

شاهد: ظهور مودل روز بوجه متورم.. وردة فعل طليقها تثير الجدل

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

شاهد: ابن فضل شاكر يثير الجدل و يهاجم راغب علامة

عربي

العراق يوقف 5 متهمين بتمزيق صور مرشحين للانتخابات

العراق يوقف 5 متهمين بتمزيق صور مرشحين للانتخابات

الجزائر: هزتان أرضيتان في أقل من 24 ساعة

الجزائر: هزتان أرضيتان في أقل من 24 ساعة

تونس: تدافع بين المحتجين وعناصر الأمن

تونس: تدافع بين المحتجين وعناصر الأمن

الكويت.. اعتصام عشرات من موظفي وزارة الكهرباء والماء للمطالبة بحقوقهم

الكويت.. اعتصام عشرات من موظفي وزارة الكهرباء والماء للمطالبة بحقوقهم