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شؤون فلسطينية

"فتح" تكرّم اللواء حازم عطا الله

"فتح" تكرّم اللواء حازم عطا الله
رام الله - دنيا الوطن
كرّمت حركة "فتح" اللواء حازم عطا الله، لمناسبة انتهاء خدماته رئيسا لجهاز الشرطة.

وأوضحت "فتح"، أن التكريم يأتي وفاءً وتقديرا لمن قدموا خدمات جليلة لمجتمعنا الفلسطيني، والحفاظ على الاستقرار، وبث الإحساس بالأمن والأمان في نفوس المواطنين.

وأشاد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول بالدور الذي قام به اللواء عطا الله، والنقلة النوعية التي أحدثها بأداء الجهاز.

من جانبه، أشاد مفوض التعبئة والتنظيم في الحركة جمال محيسن بجهاز الشرطة الفلسطينية، وبدور اللواء عطا الله بهذا الأداء، والتغيير الإيجابي الذي شهده جهاز الشرطة بفترة 14 عاما من قيادة اللواء للجهاز الذي وصل اليوم إلى 28 عاما منذ بداية التأسيس.

بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض العلاقات الوطنية فيها عزام الأحمد، الدور الهام للشرطة الفلسطينية والمستوى الذي وصلت اليه بقيادة اللواء عطا الله، والثقة المجتمعية التي ترسخت بأذهان المواطنين تجاه هذا الجهاز الوطني، الذي يقوم على احترام المواطنين.

وقد عبروا جميعا عن تمنياتهم للواء يوسف الحلو بالتوفيق والسداد في منصبه الجديد خلفا للواء عطا الله، وتقديم كل أشكال الدعم والإسناد لهذا الجهاز، الذي هو بمثابة مفخرة وطنية.

وفي نهاية اللقاء، قدّم العالول ومحيسن والأحمد درع التكريم باسم حركة "فتح" إلى اللواء عطا الله.

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