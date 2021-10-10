نفتالي بينت: إقامة دولة فلسطينية يعني إقامة "دولة إرهابية"

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الأحد، إن إقامة دولة فلسطينية يعني إقامة "دولة إرهابية"، وفق زعمه.





جاء تصريح بينت خلال لقائه المستشارية الألمانية، أنغيلا ميركل، وأضاف: "أنا شخص براغماتي، والفلسطينيون لن يذهبوا الى أي مكان آخر، وعلى الرغم من ذلك، فان إقامة دولة فلسطينية يعني إقامة دولة إرهابية"، وفق تعبيره.





وشكر بينت ميركل على مساهمتها في جعل العلاقة بين الجانبين اقوى من أي وقت مضى.

وأكد بينت أن إسرائيل تثمن عاليًا التزام ألمانيا المتواصل بضمان أمن الدولة ونسب ذلك الى قيادة ميركل.، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

كما شدد بينت على أنه من مسؤولية إسرائيل التأكد بالأفعال أن ايران لن تحصل أبدا على أسلحة نووية، موضحاً أن القضية ليست فقط استراتيجية بل وجودية، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطن