ديوان الرقابة: بعض مستفيدي صندوق "وقفة عز" تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيكل

رام الله - دنيا الوطنأفاد ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية، بأن بعض المستفيدين من صندوق "وقفة عز" تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيكل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شيكل.وقال الديوان في تقرير السنوي الذي يحمل عنوان (2020)، إن مستفيدين آخرين من الصندوق، يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8000 شيكل.كما أن هناك صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي و صرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.وهذه المعلومات وردت في صفحة 66 من التقرير الذي نشر عبر الموقع الرسمي لديوان الرقابة المالية والإدارية.وحول صرف المساعدات في غزة، قال التقرير إن 5533 استفادوا من البرنامج في القطاع، من بين 40456 شملتهم المساعدات، وأشار إلى أن مهمة التوزيع أوكلت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، دون الإفصاح عن معايير الاختيار.وأشار الديوان في ملخص التقرير، إلى ضعف البيانات الخاصة بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وعدم تغطية كل بيانات النقابات المهنية بالإضافة إلى امتناع بعض النقابات (نقابة الأطباء والمهندسين) عن التعاون مع الديوان، وعدم تغطية كامل الهيئات المحلية وعدم تصريح بعض الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة عن كل موظفيها إلى دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية، وعدم وجود ملفات للعديد من الشركات لدى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، رغم تسجيلها في سجل الشركات والسجل التجاري.وجاء في التقرير أنه "تم الرد عليه من قبل وزارة العمل، والأخذ بتوصيات الديوان كافة، وباشرت الوزارة باسترداد المبالغ المصروفة لبعض المستفيدين الذين ثبت عدم أحقيتهم بالصرف".