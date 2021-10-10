الصحة بغزة تحذر من موجة (كورونا) الرابعة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن نسبة التطعيم الحالية تعني أننا ما نزال بعيدين عن تحقيق المناعة المجتمعية التي يتم السعي للوصول إليها.وأوضح مجدي ضهير مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة، أن عدد متلقي اللقاح وصل حاليًا إلى 425 ألف من الفئة المستهدفة التي يقدر عددها بـ2 مليون و200 ألف مواطن بنسبة تطعيم بلغت 40%.وبين أن ارتفاع نسبة التطعيم بلقاح فايروس كورونا إلى 70% يضمن تحقيق مناعة مجتمعية ضد الوباء، لافتًا إلى أن الطواقم الطبية ستسعى خلال الأيام والأسابيع المقبلة إلى رفع النسبة إلى ما هو مطلوب.من جهته حذر محمد أبو سلمية رئيس لجنة الطوارئ بوزارة الصحة بغزة، من الذهاب إلى موجة رابعة، خاصةً وأنه لا زال يتم تسجيل حالات دخول للأقسام الطبية والعناية المركزة يوميًا.وقال أبو سلمية: "ما زلنا نعيش في الموجة الثالثة من وباء كورونا والفيروس لا زال موجودًا في قطاع غزة، ذلك رغم انخفاض منحنى الإصابات منذ حوالي أسبوع".ولفت إلى أنه تم تجاوز مرحلة استنزاف المنظومة الطبية في التعامل مع الأعداد الكبيرة من الحالات المصابة بالفيروس.وأكد رئيس لجنة الطواري أن التطعيم أصبح ضرورة دينية ومجتمعية وصحية لتحصين المجتمع من الدخول في موجة رابعة، داعيًا النساء الحوامل إلى تلقي التطعيم باعتباره آمن وضروري جدًا ويقي من أعراض خطيرة جدًا.وقال أبو سلمية: "هناك الكثير من السيدات الحوامل وصلن للمستشفيات بوضع صعب جدًا ومنهن من توفيت في العناية المركزة بسبب شدة أعراض (كورونا)".