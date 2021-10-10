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شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع بين حركتي فتح وحماس في لبنان

تفاصيل اجتماع بين حركتي فتح وحماس في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
استقبل أمين سر حركة فتح، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العرادات في مكتبه في سفارة دولة فلسطين في بيروت، وفداً من العلاقات الوطنية في حركة حماس، برئاسة مسؤول العلاقات الوطنية في حركة حماس علي بركة، وحضور  ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، وبمشاركة عضو دائرة العلاقات الوطنية، إبراهيم المدهون، و أمين سر إقليم حركة فتح في لبنان، حسين فياض.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين حركتي فتح وحماس، في الساحة اللبنانية التي تميّزت بمتانة العلاقات الأخوية الكفاحية في مرحلة صعبة شهدتها المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات اللبنانية - الفلسطينية والعلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، وذلك بفضل وحدة الموقف والتعاون والتنسيق بين كافة الفصائل والمكونات الفلسطينية، التي انعكست إيجابا على الوجود الفلسطيني في لبنان، من خلال وحدة الموقف الذي شكّل أحد أهم عوامل الاستقرار فيه.

كما تطرّق البحث للقضايا والأوضاع  المعيشية القاسية التي يعيشها شعبنا في المخيمات في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان.

وأكد الجانبان على ضرورة التعاون بين الجميع، (أونروا) والدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية وكافة الجهات المعنية بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لمواجهة التحديات والصعوبات التي يعاني منها شعبنا على كافة الصعد، الصحية، التربوية، الاجتماعية والاقتصادية.

وحيّا المجتمعون نضال وبسالة وصمود أهلنا في القدس، عاصمة دولة فلسطين وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية وأهلنا في أراضي عام 48 وكافة أماكن تواجد أبناء شعبنا في الشتات.

كما حيا المجتمعون بطولات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين البواسل في سجون الاحتلال، مؤكدين أن قضية الأسرى ستبقى في سلم أولويات القيادة الفلسطينية والمقاومة.

وأكد الجانبان على ضرورة إنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ، وعلى أهمية مشاركة جميع الفصائل في القرار الفلسطيني الموحد، لما فيه المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

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